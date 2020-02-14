Главой Ленинского округа стал Алексей Спасский

В Ленинском городском округе состоялось заседание Совета депутатов, на котором главой муниципалитета сроком на пять лет избран Алексей Спасский. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления территориальной политики Московской области.

Источник фото: администрация Ленинского округа Московской области

В соответствии с действующим законодательством глава Ленинского городского округа избирается Советом депутатов муниципального образования из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса. Алексей Спасский будет возглавлять местную администрацию в течение пяти лет.

Алексей Петрович Спасский родился 5 октября 1977 года в Москве. В 1999 году окончил Российскую экономическую академию имени Г. В. Плеханова по специальности «Финансы и кредит». В 2003 году окончил Московский психолого-социальный институт по специальности «Юриспруденция». В 2007 году окончил Академию народного хозяйства при правительстве Российской Федерации по программе МВА.

С 2002 по 2014 год работал в администрации Домодедовского района. Был заместителем руководителя администрации городского округа Домодедово. С 2014 по 2016 год занимал пост руководителя администрации городского округа Кашира.

С 2016-го по январь 2020 года был главой городского округа Кашира. С декабря 2018 года Спасский является председателем Совета муниципальных образований Подмосковья.