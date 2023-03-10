10 марта 2023, 10:08
Новое производство свечей и косметических средств запустят в Щелкове к 2025 году
Компания «Свечной двор» построит новый производственный комплекс в индустриальном парке «iЩелково» к 2025 году. Здесь будут выпускать свечи, мыло, ароматические диффузоры и косметические средства.
Инвестор вложит в проект около 60 миллионов рублей. На площадке, которую помогла найти Корпорация развития Подмосковья, в течение двух лет будет построено новое производство мыла и ароматических интерьерных свечей.
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«На предприятии будет создано около 80 рабочих мест для жителей Щелково и близлежащих муниципалитетов», — подчеркнула министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
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Новое производство предложит жителям Подмосковья интересные вакансии. Понадобятся мыловары, а также технологи, которые смогут тестировать сырье и работать над рецептурой продукции.
«Свечной двор» поставляет продукцию для крупных косметических брендов и сети гипермаркетов. Сейчас производство находится в Москве, но после строительства завода переедет в «iЩелково».
Генеральный директор «Свечного двора» Ирина Крамаренко рассказала, что компания начала выпуск интерьерных свечей еще 25 лет назад и стала одним из первопроходцев отрасли. Художники каждый сезон разрабатывали новые необычные коллекции. Сейчас мода на такие свечи прошла, спросом пользуются лаконичные, изысканные модели с тонкими уникальными отдушками.
«Компания выпускает более 600 тысяч изделий в год. Новое предприятие в Подмосковье позволит увеличить мощности в два раза и запустить производство косметических средств — сухих духов и бальзамов для рук на восковой основе», — отметил генеральный директор Корпорации развития Московской области Владимир Слипенькин.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев представил министру экономического развития новый путь поддержки бизнеса в регионе.
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