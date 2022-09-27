Новое производство лекарств в Балашихе создало 30 рабочих мест | 360°

Подмосковье 27 сентября 2022, 17:14 Поделиться Telegram

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Viber Новое производство лекарств в Балашихе создало 30 рабочих мест пресс-служба Мининвестиций Московской области

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Новое производство лекарственных препаратов запустила компания «Ретиноиды» в Балашихе. В рамках импортозамещения был реализован инвестиционный проект по расширению действующего производства, это позволило создать около 30 новых рабочих мест. Об этом сообщила министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.

В расширение производства компания «Ретиноиды» инвестировала порядка 150 миллионов рублей.

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«На новых производственных линиях будут выпускаться препараты для лечения заболеваний кожи, которые позволят сократить долю аналогичных импортных препаратов на российском рынке. За счет реализации инвестпроекта будет создано дополнительно около 30 новых рабочих мест, а общая численность сотрудников предприятия составит порядка 200», — рассказала Екатерина Зиновьева.

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На новой производственной линии компания будет изготавливать импортозамещающую продукцию — ретинола пальмитат. Этот препарат входит в перечень жизненно важных, его используют для лечения акне и многих других заболеваний.

Министр напомнила, что в Московской области уже реализовали восемь проектов в сфере импортозамещения. Всего на сопровождении регионального Министерства инвестиций находятся 123 таких проекта.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе продолжают развивать партнерство с бизнесом, программы импортозамещения и другие сферы.

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