Новое производство лекарств в Балашихе создало 30 рабочих мест | 360°

Все новости

Мир

27 сентября 2022, 23:54

Запорожская область де-факто отделилась от Украины

Общество

27 сентября 2022, 23:52

Более 99% избирателей поддержали воссоединение ДНР с Россией

Реклама

Мир

27 сентября 2022, 23:44

Госбанки Турции отказались работать с картами «Мир» — СМИ

Подмосковье

27 сентября 2022, 23:44

Флорболисты из Волоколамска победили на детском всероссийском турнире

Власть

27 сентября 2022, 23:43

Прием заявлений на отсрочку от призыва для IT-специалистов начали на «Госуслугах»

Спецоперация

27 сентября 2022, 23:37

Спецоперация была бы не нужна, если бы Запад заставил Киев соблюдать права человека — Небензя

Спецоперация

27 сентября 2022, 23:15

Почти 70% бюллетеней обработали в ДНР

Власть

27 сентября 2022, 23:13

«Итоги очевидны». Медведев приветствовал возвращение в Россию Донбасса и освобожденных территорий

Мир

27 сентября 2022, 23:04

Сроки восстановления «Северного потока» невозможно оценить — Nord Stream AG

Подмосковье

27 сентября 2022, 17:14

Новое производство лекарств в Балашихе создало 30 рабочих мест

Читать 360tv в

Новое производство лекарственных препаратов запустила компания «Ретиноиды» в Балашихе. В рамках импортозамещения был реализован инвестиционный проект по расширению действующего производства, это позволило создать около 30 новых рабочих мест. Об этом сообщила министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.

В расширение производства компания «Ретиноиды» инвестировала порядка 150 миллионов рублей.

Реклама

«На новых производственных линиях будут выпускаться препараты для лечения заболеваний кожи, которые позволят сократить долю аналогичных импортных препаратов на российском рынке. За счет реализации инвестпроекта будет создано дополнительно около 30 новых рабочих мест, а общая численность сотрудников предприятия составит порядка 200», — рассказала Екатерина Зиновьева.

Реклама

На новой производственной линии компания будет изготавливать импортозамещающую продукцию — ретинола пальмитат. Этот препарат входит в перечень жизненно важных, его используют для лечения акне и многих других заболеваний.

Министр напомнила, что в Московской области уже реализовали восемь проектов в сфере импортозамещения. Всего на сопровождении регионального Министерства инвестиций находятся 123 таких проекта.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе продолжают развивать партнерство с бизнесом, программы импортозамещения и другие сферы.

Лекарства

Бизнес

Балашиха

0

0

1

0

0

0

Реклама

Реклама