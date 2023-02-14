Подмосковье 14 февраля 2023, 17:54 Новое производство косметических средств появится в ОЭЗ «Дубна»

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Компания «Дубна-Биофарм» расширит линейку косметической продукции. На заводе будут выпускать три новых видов крема и увлажняющую сыворотку.

Зампред правительства региона — глава Мининвеста Екатерина Зиновьева рассказала, что новую косметику начнут выпускать на заводе не позднее третьего квартала года.

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«Косметические средства планируют поставлять на популярные торговые площадки. Объем первых поставок, которые рассчитывают осуществить до конца текущего года, составит порядка 1000 единиц продукции», — добавила она.

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Выпускать косметику под торговой маркой Novuar будут на российском оборудовании. Как рассказала начальник отдела производства Алина Глазкова, рецептура кремов будет уникальной, средства смогут регулировать водно-липидный баланс и стимулировать процесс регенерации кожи.

«Косметика, в состав которой входят пептиды и гиалуроновая кислота, работает над усилением структуры межклеточного матрикса кожного покрова», — поделилась она.

Компания также выпускает продукцию для офтальмологии, стоматологии и косметологии. Ее разрабатывают с использованием передовых научных достижений.

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