Подмосковье 04 мая 2023, 13:08 Новое производство кондитерских изделий в Химках создаст 100 рабочих мест

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Производство кондитерских изделий построят в Химках по программе «Земля за 1 рубль». Компания «Идиллия вкуса» будет изготавливать торты, пирожные, сыры и другую кулинарную продукцию, создав 100 рабочих мест.

«Инвестиции в проект — порядка 240 миллионов рублей. После расширения производства на предприятии появится 100 новых рабочих мест. Запуск производства запланирован на первый квартал 2026 года», — сообщила заместитель председателя правительства Подмосковья, министр инвестиций Екатерина Зиновьева.

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Программу «Земля за 1 рубль» создали по инициативе губернатора Андрея Воробьева. С ее помощью бизнес получил возможность арендовать земельный участок для размещения импортозамещающего производства всего за рубль.

«Под реализацию своего проекта компания получила в аренду участок размером 2,67 гектара на территории городского округа Химки. Отмечу, что сроки предоставления государственной услуги по предоставлению земельных участков в аренду без проведения торгов для импортозамещения мы сократили с 20 рабочих дней до 20 календарных.», — добавила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Чтобы получить льготный земельный участок, необходимо заполнить электронную форму и подать необходимые документы для рассмотрения. Если инвестор еще не выбрал участок, заявку на его подбор можно подать на инвестиционном портале Московской области.

Ранее Андрей Воробьев рассказал о развитии импортозамещения. Он отметил, что ключевую роль в этом сыграла государственная поддержка.

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