27 марта 2024, 13:23
Новое программное обеспечение для ГИА протестируют в школах Подмосковья
Тестирование нового программного обеспечения для проведения ГИА началось в Подмосковье 27 марта. Об этом сообщили в Министерстве образования Московской области.
Главное изменение заключается в том, что материалы для экзаменов теперь будут печататься и сканироваться прямо на месте проведения. Это поможет сделать процедуру экзаменов более объективной, обеспечить безопасность информации и сократить расходы на проведение ГИА.
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Для тестирования изменений в Подмосковье проведут обучение сотрудников. Участие девятиклассников для этого не потребуется.
Планируется, что новая система будет полностью введена к 2025 году, что значительно упростит процесс проведения экзаменов.
Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье лидирует по строительству и обновлению школ.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Минобразования Подмосковья
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