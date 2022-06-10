Новое полиграфическое производство открыли в Серпухове

Компания «Бизнесбланксервис С» расширила типографическое производство на площадке в Серпухове. Об этом сообщила министр инвестиций Московской области Екатерина Зиновьева.

Министр уточнила, что инвестпроект реализовали в рамках оптимизации деятельности предприятия за счет перевода производственных активов из Москвы в Подмосковье.

«Московская область обладает рядом инвестиционных преимуществ для промышленных производителей, что обеспечивает повышенный интерес к нашему региону со стороны как новых инвесторов, так и уже работающих предприятий. В результате перевода типографического производства из другого региона в городской округ Серпухов было создано 80 рабочих мест, что отвечает приоритетным задачам подмосковного правительства по обеспечению жителей области работой рядом с местом проживания», — отметила Екатерина Зиновьева.

Для жителей Серпухова на предприятии будут открыты вакансии кладовщика, комплектовщика, механика-наладчика полиграфического оборудования.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе приступили к реализации программы «Новая экономика Подмосковья», которая поможет развиваться бизнесу и обеспечит новые рабочие места для жителей.