29 октября 2021, 17:27
Новое подразделение птицефабрики открыли в Орехово-Зуевском округе
Новое подразделение птицефабрики «Элинар-Бройлер» открыли в Орехово-Зуевском округе
Новое подразделение птицефабрики «Элинар-Бройлер» открыли в Орехово-Зуевском городском округе. Теперь у жителей появятся дополнительные рабочие места.
Как рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский, здесь будут производить инкубационные яйца для дальнейшего выращивания цыплят-бройлеров.
Инвестиционный проект позволит создать репродуктор второго порядка
Сергей Воскресенский.
Подразделение птицефабрики появилось в деревне Малая Дубна. Оно рассчитано на 250 тысяч птице-мест.
«Элинар-Бройлер» — это современный комплекс, где создан полный цикл выращивания здоровой птицы.
Производственные площадки предприятия расположены и в Наро-Фоминском, Богородском, Чеховском городских округах.