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    29 октября 2021, 17:27

    Новое подразделение птицефабрики открыли в Орехово-Зуевском округе

    Новое подразделение птицефабрики «Элинар-Бройлер» открыли в Орехово-Зуевском округе

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Новое подразделение птицефабрики «Элинар-Бройлер» открыли в Орехово-Зуевском городском округе. Теперь у жителей появятся дополнительные рабочие места.

    Новое подразделение птицефабрики открыли в Орехово-Зуевском округе | Изображение 1

    Как рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский, здесь будут производить инкубационные яйца для дальнейшего выращивания цыплят-бройлеров.

    Инвестиционный проект позволит создать репродуктор второго порядка

    Сергей Воскресенский.
    Новое подразделение птицефабрики открыли в Орехово-Зуевском округе | Изображение 2

    Подразделение птицефабрики появилось в деревне Малая Дубна. Оно рассчитано на 250 тысяч птице-мест.

    «Элинар-Бройлер» — это современный комплекс, где создан полный цикл выращивания здоровой птицы.

    Новое подразделение птицефабрики открыли в Орехово-Зуевском округе | Изображение 3

    Производственные площадки предприятия расположены и в Наро-Фоминском, Богородском, Чеховском городских округах.