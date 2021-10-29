Новое подразделение птицефабрики открыли в Орехово-Зуевском округе

Новое подразделение птицефабрики «Элинар-Бройлер» открыли в Орехово-Зуевском городском округе. Теперь у жителей появятся дополнительные рабочие места.

Как рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский, здесь будут производить инкубационные яйца для дальнейшего выращивания цыплят-бройлеров.

Инвестиционный проект позволит создать репродуктор второго порядка Сергей Воскресенский.

Подразделение птицефабрики появилось в деревне Малая Дубна. Оно рассчитано на 250 тысяч птице-мест.

«Элинар-Бройлер» — это современный комплекс, где создан полный цикл выращивания здоровой птицы.

Производственные площадки предприятия расположены и в Наро-Фоминском, Богородском, Чеховском городских округах.