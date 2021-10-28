Жители Орехово-Зуева получат новые рабочие места после открытия шести птичников

Шесть птичников откроют на фабрике «Элинар-Бройлер» в Орехово-Зуевском округе. Это ее новое подразделение в деревне Малая Дубна. В результате для жителей появятся дополнительные рабочие места.

Как рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский, в новых птичниках будут производить инкубационное яйцо для выращивания цыплят-бройлеров.

На площадке уже провели восстановительные работы птицефабрики, включающие ремонт зданий шести птичников Сергей Воскресенский.

Он добавил, что это будет племенной птицерепродуктор. Там уже установили новое оборудование и сделали необходимые коммуникации.

Подразделение птицефабрики в Малой Дубне рассчитано на 250 тысяч птице-мест. Все инвестиции в проект достигнут 680 миллионов рублей.

«Элинар-Бройлер» — это современный комплекс, где создан полный цикл выращивания здоровой птицы.