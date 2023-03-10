Подмосковье 10 марта 2023, 09:43 Новое педиатрическое отделение открылось в поликлинике №1 в Пушкино

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Отделение для лечения детей из западной части города Пушкино открылось в поликлинике № 1 Московской областной больницы имени профессора Розанова. В помещении провели ремонт и установили нужное оборудование.

«Теперь жителям западной части города всю необходимую медицинскую помощь окажут на месте. Здесь, в Акуловском проезде, будут работать врачи-педиатры и медсестры, можно будет пройти вакцинацию», — говорит главный врач больницы Владимир Мануйлов.

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Отмечается, что новое педиатрическое отделение № 2 будет обслуживать более 4,1 тысячи маленьких пациентов. Жители уже оценили новое медицинское учреждение.

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«Раньше мы добирались своим ходом до детской поликлиники, иногда дорога занимала час. Теперь педиатры в соседнем доме, это очень удобно», — отметила жительница Пушкино.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что медики региона получили еще около 400 участков в Домодедове, Ступине, Богородском округе, Сергиевом Посаде и Воскресенске по программе «Земля врачам».