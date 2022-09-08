Новое отделение реабилитации откроется в Королеве к концу года | 360°

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Новое отделение реабилитации откроется в Королеве к концу года

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Новое отделение медицинской реабилитации откроется на базе стационара Королевской городской больницы, которая находится в микрорайоне Юбилейном. В нем появится дополнительно 25 коек.

В отделении смогут восстановить свое здоровье пациенты, которые перенесли ковид, различные проблемы с дыхательной и сердечно-сосудистой системой. Через некоторое время ожидается, что в отделении смогут проводить и сложную неврологическую реабилитацию — например, для пациентов, которых ударил инсульт. Лечением займутся реабилитологи, неврологи и другие специалисты, все они заранее пройдут дополнительное обучение.

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Для работы нового отделения уже заранее приобрели все необходимое оборудование. Закуплено 19 современных дорогих аппаратов, незаменимых в работе врачей. Например, аппарат магнитной нейростимуляции, еще приобретено устройство, которое поможет восстанавливать моторику рук. Появятся и другие крайне необходимые для реабилитации пациентов аппараты.

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Ожидается, что новое отделение реабилитации откроется уже в этом году. При этом все уже существующие отделения в стационаре продолжат работу в плановом режиме, они все так же будут принимать пациентов.

Ранее стало известно, что Московская область начала масштабную программу по новой стандартизации стационаров. Одной из ее целей является качественное изменение размещения пациентов в палатах, рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

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