Новое оборудование для реабилитации после инсультов появилось в больнице Луховиц
Беговая антигравитационная дорожка появилась в больнице в Луховицах. Это современное оборудование, необходимое для реабилитации после инсультов и инфарктов.
Как рассказала первый заместитель председателя областного правительства Светлана Стригункова, новая дорожка особенно необходима пациентам, перенесшим инсульт, инфаркт, травмы позвоночника.
Особенно важно, что такая помощь оказывается бесплатно — по полису ОМС
Светлана Стригункова.
По ее словам, с начала года в Подмосковье открыли три новых реабилитационных отделения.
«Аппаратура способствует восстановлению кровообращения в суставах, улучшению подвижности, а также борьбе с атрофией мышц», — сказал заведующий отделением восстановительной медицины в Луховицах Владислав Деханов.
Ранее для больниц в Московской области приобрели новое гинекологическое оборудование.