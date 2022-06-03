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    03 июня 2022, 16:10

    Новое оборудование для реабилитации после инсультов появилось в больнице Луховиц

    Анастасия Аброськина

    Беговая антигравитационная дорожка появилась в больнице в Луховицах. Это современное оборудование, необходимое для реабилитации после инсультов и инфарктов.

    Новое оборудование для реабилитации после инсультов появилось в больнице Луховиц | Изображение 1

    Как рассказала первый заместитель председателя областного правительства Светлана Стригункова, новая дорожка особенно необходима пациентам, перенесшим инсульт, инфаркт, травмы позвоночника.

    Особенно важно, что такая помощь оказывается бесплатно — по полису ОМС

    Светлана Стригункова.

    По ее словам, с начала года в Подмосковье открыли три новых реабилитационных отделения.

    Новое оборудование для реабилитации после инсультов появилось в больнице Луховиц | Изображение 2

    «Аппаратура способствует восстановлению кровообращения в суставах, улучшению подвижности, а также борьбе с атрофией мышц», — сказал заведующий отделением восстановительной медицины в Луховицах Владислав Деханов.

    Ранее для больниц в Московской области приобрели новое гинекологическое оборудование.