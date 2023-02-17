Подмосковье 17 февраля 2023, 13:08 Новое оборудование для операций установили в больнице в Люберцах

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Новая ангиографическая система заработала в больнице в Люберцах. С ее помощью врачи смогут проводить операции пациентам с инсультами и инфарктами под рентген-контролем.

Как рассказала первый зампред правительства Подмосковья Светлана Стригункова, смертность от болезней системы кровообращения в регионе снизилась на 15% за год. Этого удалось добиться в том числе благодаря оснащению больниц новой техникой.

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«С помощью ангиографической системы врачи оказывают высокотехнологичную медицинскую помощь пациентам с нарушениями кровообращения», — объяснила она.

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С начала года такое оборудование установили в трех медучреждениях региона. На эти цели направили около 370 миллионов рублей.

Как рассказал главврач больницы Люберец Дмитрий Семенцов, аппарат позволит сэкономить время для спасения жизней, ведь теперь пациентов не придется направлять для обследования на другой этаж. Ангиограф позволит увеличить число проводимых операций до 2,5 тысячи в год.

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