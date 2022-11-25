Подмосковье 25 ноября 2022, 16:39 Новое оборудование для контроля за электросетями заработало в Щелкове

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Интеллектуальный мнемощит заработал в филиале «Мособлэнерго» в Щелкове. Это оборудование из несущей конструкции со схемой объекта диспетчеризации, которое позволяет вократить время реагирования на нарушения.

Оборудование позволяет улучшить информационное восприятие обстановки для персонала, а также видеть загрузку электросетей в реальном времени. Так, снижается время реагирования на возможные аварии. До конца года такое оборудование появится езе в двух отделениях организации.

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Ранее мнемощиты появились в Серпухове, Истре, Красногорске, Чехове, Наро-Фоминске, а также в Гжельском и Ногинском отделениях компании.

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