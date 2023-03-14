Подмосковье 14 марта 2023, 08:54 Новое оборудование для ямочного ремонта закупят в Дубне в этом году

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Ямочный ремонт дорог стартовал в Дубне в январе. Для выполнения этих работ в распоряжении муниципальных служб есть рециклер. В планах на этот год также закупить новое оборудование для ямочного ремонта.

Ямочный ремонт в Дубне в прошлом году начался в феврале. В этом году из-за частых перепадов температур ситуация на дорогах хуже, поэтому первый выезд ремонтников был уже в январе.

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«Ямы глубиной до 15 сантиметров. Пострадали у нас улицы Мира, Боголюбова, Макаренко, круг у вертолетной площадки. А там по всему городу делаем», — рассказал эксперт дорожного хозяйства МБУ «Жилищно-коммунальное управление» Алексей Дементьев.

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На сегодняшний день в округе отремонтировано больше 160 ям общей площадью 116 квадратных метров.

«Сейчас проходит локальный ямочный ремонт. Летом с открытием асфальтовых и бетонных заводов будут проводиться работы с привлечением подрядных организаций», — рассказал директор МБУ «Жилищно-коммунальное управление» Никита Сыркин.

Обследование дорог продолжается. Ежегодно в Дубне в среднем заделывают около тысячи ям как силами муниципальной организации, так и с привлечением подрядчиков.

После прошедшего в эти выходные снегопада губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что из-за сложных погодных условий дорожные и коммунальные службы Подмосковья работают в круглосуточном режиме. Чтобы обезопасить водителей и пешеходов от последствий гололедицы, в работе задействовали всю необходимую технику.

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