Парк «Гжель» появится в Раменском. Там обустроят места для отдыха и выставок
Новый парк культуры и отдыха «Гжель» появится в Раменском округе
Парк культуры и отдыха «Гжель» появится в Раменском округе. Он станет новым местом притяжения туристов. Там обустроят прогулочные зоны и места для выставок картин художников.
Как отметила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова, парк станет частью туристического кластера в Подмосковье.
Инвестор планирует начать проектные работы и приступить к строительству парка в первой половине 2022 года
Парк появится в поселке Электроизолятор. Там развернут места для отдыха, творчества, выставок и культурного досуга.
Для самых юных посетителей там установят детские площадки. Благодаря проекту строительства парка жители получат еще 20 новых рабочих мест.
Ранее стало известно, что село Гжель сделают туристическим кластером в Подмосковье.