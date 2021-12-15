Парк «Гжель» появится в Раменском. Там обустроят места для отдыха и выставок

Парк культуры и отдыха «Гжель» появится в Раменском округе. Он станет новым местом притяжения туристов. Там обустроят прогулочные зоны и места для выставок картин художников.

Как отметила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова, парк станет частью туристического кластера в Подмосковье.

Инвестор планирует начать проектные работы и приступить к строительству парка в первой половине 2022 года Наталья Адигамова.

Парк появится в поселке Электроизолятор. Там развернут места для отдыха, творчества, выставок и культурного досуга.

Для самых юных посетителей там установят детские площадки. Благодаря проекту строительства парка жители получат еще 20 новых рабочих мест.

Ранее стало известно, что село Гжель сделают туристическим кластером в Подмосковье.