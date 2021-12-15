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    15 декабря 2021, 18:14

    Парк «Гжель» появится в Раменском. Там обустроят места для отдыха и выставок

    Новый парк культуры и отдыха «Гжель» появится в Раменском округе

    Анастасия Аброськина, Анастасия Сазонова

    Парк культуры и отдыха «Гжель» появится в Раменском округе. Он станет новым местом притяжения туристов. Там обустроят прогулочные зоны и места для выставок картин художников.

    Парк «Гжель» появится в Раменском. Там обустроят места для отдыха и выставок | Изображение 1

    Как отметила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова, парк станет частью туристического кластера в Подмосковье.

    Инвестор планирует начать проектные работы и приступить к строительству парка в первой половине 2022 года

    Наталья Адигамова.

    Парк появится в поселке Электроизолятор. Там развернут места для отдыха, творчества, выставок и культурного досуга.

    Для самых юных посетителей там установят детские площадки. Благодаря проекту строительства парка жители получат еще 20 новых рабочих мест.

    Ранее стало известно, что село Гжель сделают туристическим кластером в Подмосковье.