Новак оценил ход «Социальной газификации» в Подмосковье

Вице-премьер Александр Новак похвалил Подмосковье за работу по информированию людей о президентской программе «Социальная газификация». Он привел регион в пример другим субъектам на встрече с президентом Владимиром Путиным.

«Хотел бы привести пример Московской области, в которой на высоком уровне организована работа по информированию граждан и по газификации в целом путем обхода домовладений, обзвона граждан, организации сходов жителей, информирования через СМИ, интернет-ресурсы и социальной рекламы. Есть возможность подачи заявок через сайты, увеличено количество традиционных точек приема заявок граждан, действует горячая линия „Социальной газификации“», — заявил Новак.

По словам заместителя председателя правительства, в Подмосковье создадут возможность получения комплексной услуги по прокладке газовых сетей до границ земельного участка и внутри него. В нее также войдет монтаж газоиспользующего оборудования и переустройство дома в случае необходимости.

Этим летом в городских округах Московской области, где вопрос подключения домов к газоснабжению стоит особенно остро, откроют семь офисов «Социальной газификации». Первый из них со дня открытия 15 июня посетили уже более 500 местных жителей. О программе «Социальная газификация» Путин говорил во время прямой линии 30 июня. В рамках этой меры поддержки газ к участкам можно провести бесплатно.