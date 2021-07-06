Первый офис «Социальной газификации» посетили более 500 жителей Подмосковья

Семь офисов «Социальной газификации» открыли в городских округах Московской области, где вопрос подключения домов к газоснабжению стоит особенно остро. Первый офис со дня открытия 15 июня посетили уже более 500 жителей.

За первые две недели работы 200 жителей подали заявку на подключение домов к газу по комплексному договору. 291 человек получил необходимые консультации, 26 человек воспользовались услугой по присвоению адреса своему дому, еще 16 посетителей договорились о проведении строительно-монтажных работ.

Как отметил генеральный директор «Мособлгаза» Игорь Баранов, офис «Социальной газификации» кроме заключения комплексного договора о подключении дома предлагает еще несколько услуг.

«Здесь можно зарегистрировать объект недвижимости, оформить льготы ФНС и даже вакцинироваться. По итогам работы первых 2 недель работы офис пользуется популярностью — его уже посетили 500 жителей», — рассказал он.

Подать заявку на оформление комплексного договора можно онлайн на портале госуслуг, а также на сайтах сайтах «Мособлгаза», министерства энергетики Подмосковья. Или оформить документы лично в одном из 674 пунктов, открытых в Подмосковье в офисах МФЦ, «Мособлгаза», «Россетей» и «Мособлэнерго».

По программе «Социальная газификация» трубы от основного газопровода проводят до границ участков домов бесплатно. Для подключения дома необходимо заключить комплексный договор. Ответы на основные вопросы о газификации можно узнать в материале «360».