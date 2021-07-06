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    06 июля 2021, 19:04

    Первый офис «Социальной газификации» посетили более 500 жителей Подмосковья

    Анатолий Минкин

    Семь офисов «Социальной газификации» открыли в городских округах Московской области, где вопрос подключения домов к газоснабжению стоит особенно остро. Первый офис со дня открытия 15 июня посетили уже более 500 жителей.

    Первый офис «Социальной газификации» посетили более 500 жителей Подмосковья

    За первые две недели работы 200 жителей подали заявку на подключение домов к газу по комплексному договору. 291 человек получил необходимые консультации, 26 человек воспользовались услугой по присвоению адреса своему дому, еще 16 посетителей договорились о проведении строительно-монтажных работ.

    Как отметил генеральный директор «Мособлгаза» Игорь Баранов, офис «Социальной газификации» кроме заключения комплексного договора о подключении дома предлагает еще несколько услуг.

    «Здесь можно зарегистрировать объект недвижимости, оформить льготы ФНС и даже вакцинироваться. По итогам работы первых 2 недель работы офис пользуется популярностью — его уже посетили 500 жителей», — рассказал он.

    Подать заявку на оформление комплексного договора можно онлайн на портале госуслуг, а также на сайтах сайтах «Мособлгаза», министерства энергетики Подмосковья. Или оформить документы лично в одном из 674 пунктов, открытых в Подмосковье в офисах МФЦ, «Мособлгаза», «Россетей» и «Мособлэнерго».

    По программе «Социальная газификация» трубы от основного газопровода проводят до границ участков домов бесплатно. Для подключения дома необходимо заключить комплексный договор. Ответы на основные вопросы о газификации можно узнать в материале «360».