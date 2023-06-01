Подмосковье 01 июня 2023, 13:40 Новая женская консультация открылась в микрорайоне Пригород Лесное в Видном

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Подразделение Видновского перинатального центра, рассчитанное на 40 посещений в день, открылось в микрорайоне Пригород Лесное. Женщины уже начали получать помощь в новой консультации.

В новой женской консультации установлены комфортная мебель и современное медоборудование. Прием уже начался — его ведут два гинеколога и врач УЗИ. В центре также будет работать дневной стационар, рассчитанный на три койки.

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«Раньше приходилось тратить довольно много времени, чтобы попасть в женскую консультацию в Видном. Теперь все рядом: достаточно просто выйти из дома и получить качественную медицинскую помощь», — отметила одна из первых пациенток.

Новая женская консультация работает по адресу: городской округ Ленинский, деревня Мисайлово, микрорайон Пригород Лесное, Пригородное шоссе, дом 9.

«С начала этого года в Подмосковье реализуется проект „Наша женская консультация“. Внедряются новые услуги, в том числе индивидуальное сопровождение беременности», — добавила первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о привлечении врачей на работу в регион. Для них действуют меры поддержки и льготы.

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