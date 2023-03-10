Подмосковье 10 марта 2023, 17:59 Новая услуга поможет предпринимателям получить место под летнее кафе в Подмосковье за 2 часа Unsplash

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Получить место под летнее кафе или веранду станет проще и гораздо быстрее в Подмосковье. Об этом рассказали в региональном Министерстве сельского хозяйства и продовольствия.

В ведомстве сообщили, что 1 апреля предприниматели, которые есть в базе данных Минсельхозпрода, получат уведомление. При его открытии автоматически сформируется предложение на открытие летнего кафе.

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«Если собственник или арендатор ресторана принимает предложение, он сразу получает в личный кабинет подписанный договор на размещение объекта в 2023 году», — объяснил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.

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Сообщается, что вся процедура будет занимать не более двух часов, тогда как раньше требовалось более чем 30 дней на получение всех разрешений.

Для того, чтобы попасть в базу данных ведомства, нужно позвонить по телефону: +7(985)200-29-49 и предоставить ИНН организации. Весь процесс займет не более пяти минут.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев представил министру экономического развития новый путь поддержки бизнеса в регионе.