Подмосковье 26 января 2023, 12:04 Новая услуга по индивидуальному сопровождению беременности появилась в Подмосковье

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Услуга индивидуального сопровождения беременности появилась в Подмосковье в рамках проекта «Женская консультация». В день постановки на учет за беременной сразу будет закрепляться ответственный сотрудник, который поможет будущей маме со множеством вопросов.

«Сотрудник, закрепленный за беременной женщиной, будет записывать ее на скрининг, прием и консультации к врачам, напоминать о визитах, информировать о курсах для будущих матерей и многое другое», — рассказала первый заместитель председателя правительства Подмосковья Светлана Стригункова.

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Помощник не только запишет на консультации, но и даст советы по волнующим вопросам. Будущая мама сама сможет связаться с ним по телефону или написать в мессенджер.

Для того чтобы встать на учет по беременности, достаточно обратиться в кабинет женской консультации по месту проживания.

В этом году в области появится новый храм для будущих мам. Губернатор Андрей Воробьев сообщил, что его построят в Орехово-Зуеве.

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