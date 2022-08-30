Новая школа в ЖК «Зеленый остров» в Котельниках откроется 1 сентября

Строительство новой школы в микрорайоне Южном городского округа Котельники завершилось. В День знаний за парты в новом здании сядут 1200 учеников.

Министерство жилищной политики Подмосковья выдало разрешение на ввод общеобразовательного учреждения в эксплуатацию. Застройщик построил объект за счет собственных средств, как и детский сад на 250 человек, который ранее уже был построен и открыт в ЖК «Зеленый остров».

Здание новой школы общей площадью более 19 тысяч квадратных метров состоит из трех блоков. В первом учиться будут младшие классы, во втором — старшие, а в третьем собраны все помещения общего пользования: актовый зал на 560 мест, столовая на 600 мест, пищеблок, библиотека с IT-зоной, медицинский кабинет и два спортивных зала. Помимо учебных классов в школе расположились мастерские, токарный и слесарный кабинеты и класс домоводства.

Во дворе школы разместились детские игровые и спортивные площадки, а также места для тихого отдыха. При проектировании школы учитывались потребности людей с ограниченными возможностями — входы расположены на уровне земли, предусмотрены пандусы и поручни.

Застройщик ООО «Стройсоюз» вел строительство социального объекта с 2019 года. Здание откроет свои двери уже 1 сентября. Губернатор Андрей Воробьев поручил обеспечить безопасность этой и всех других школ Подмосковья. В День знаний все объекты проверят со служебными собаками.