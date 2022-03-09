Новая школа уберет вторую смену в Можайске. Ее откроют к 1 сентября

Современная школа на 550 мест ликвидирует вторую смену в Можайске. Она откроется 1 сентября и станет частью большой гимназии № 4. Как отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, в регионе одновременно идет подготовка 25 новых школ.

Современный корпус будет третьим зданием гимназии № 4. Это большой образовательный комплекс в Можайске. Профильное обучение идет по социально-экономическому и гуманитарному направлениям.

Мы где-то 20–25 школ вот таких новых сдаем Андрей Воробьев.

Глава Подмосковья не только проверил готовность школы, но и поздравил женский коллектив с прошедшим 8 Марта.

«Хочу вас поздравить с праздником, пожелать любви, здоровья, чтобы детками вы гордились. И теми, кого учите, и теми, кого вы воспитываете. Чтобы солнце и мир, конечно», — сказал Андрей Воробьев.

Благодаря корпусу на 550 мест в Можайске не останется второй смены. Сейчас она есть в школе № 1 и касается 68 ребят.

Дополнительное образование

Директор гимназии № 4 Ольга Романенкова рассказала, что в школе предусмотрели современные технологии и просторные помещения для дополнительных занятий.

У нас два спортивных зала, огромный актовый зал. Мы сможем здесь вводить школу полного дня, чтобы дети занимались дополнительным образованием Ольга Романенкова.

По ее словам, при гимназии заработает музыкальная школа. Откроют и классы для художественных занятий, спортивные секции.

«Для этого созданы все условия», — сообщила Романенкова.

Ранее стало известно, что более 22 миллиардов рублей вложат в строительство школ и детских садов в 2022 году.