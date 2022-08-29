Новая школа появится в деревне Сухарево в Мытищах в 2024 году

В Мытищах к 2024 году появится новая школа. Ее построят на Школьной улице в деревне Сухарево. Здание будет рассчитано на 1100 мест.

«Объявлен конкурс на строительство школы на 1100 мест в городском округе Мытищи», — сообщила министр Правительства Московской области по конкурентной политике Елена Волкова.

Конкурс пройдет в открытой электронной форме. Нужно будет подготовить всю необходимую документацию, выполнить работы по капитальному строительству, поставить все оборудование, которое нужно для функционирования школы.

Строительство осуществляется в рамках государственной программы Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры» и финансируется за счет средств федерального бюджета, средств бюджета Московской области и средств бюджета городского округа Мытищи.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил обеспечить безопасность школ к 1 сентября. Накануне Дня знаний их обойдут со служебными собаками, а ночью буду охранять от вандалов.