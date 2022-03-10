Новая школа почти на 1,8 тысячи мест появится в Мытищах
Большая школа на 1735 мест заработает в микрорайоне 17А в Мытищах. Внутри разместят сразу четыре спортивных зала.
Это подчеркнул министр по архитектуре и градостроительству региона Владислав Гордиенко.
Проект предусматривает все необходимое, чтобы ученики получили здесь качественное образование
Владислав Гордиенко.
Школу разделят на три блока: для старших, средних и младших классов. Об этом рассказала главный архитектор Московской области Александра Кузьмина.
«Цветными вставками природной гаммы здесь объединяются оконные проемы и выделяются отдельные фрагменты стен, что помогает избежать монотонности протяженных фасадов», — отметила она.
Проектировщик — компания «ПроектСтройГруппа».
Ранее стало известно, что более 22 миллиардов рублей вложат в строительство школ и детских садов Подмосковья в 2022 году.