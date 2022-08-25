Новая школа на 1100 мест откроется в Павловском Посаде 1 сентября

Специалисты Московского областного БТИ завершили работы с техническими паспортами для ввода в эксплуатацию новой школы на 1100 мест в Павловском Посаде. Свои двери учебное учреждение откроет уже 1 сентября этого года. Ожидается, что это позволит решить в городе проблему второй смены, в которую до сих пор учатся некоторые школьники.

МОУ СОШ № 10 — вновь построенная четырехэтажная школа площадью 18 тысяч квадратных метров. В ней построены современные классы для уроков, лаборатории, мастерские, помещения для продленки, несколько залов и просторная столовая, а также множество административных помещений.

На территории школы выполнено комплексное благоустройство с обустройством спортивного ядра со стадионом и беговыми дорожками, детскими и игровыми площадками.

Ранее стало известно, что лицей № 5 в Долгопрудном возглавил рейтинг лучших школ Подмосковья за прошлый учебный год. Серебро — у гимназии «Логос» в Дмитрове, бронза — у лицея в Балашихе. Впервые ни одна из школ не вошла в красную зону, отметил губернатор Андрей Воробьев.