Опубликован рейтинг лучших школ Подмосковья
Лицей № 5 в Долгопрудном возглавил рейтинг лучших школ Подмосковья за прошлый учебный год. Серебро — у гимназии «Логос» в Дмитрове, бронза — у лицея в Балашихе. Впервые ни одна из школ не вошла в красную зону, отметил губернатор Андрей Воробьев.
Это означает, что сегодня в Московской области нет отстающих образовательных центров. Впервые в регионе не осталось ни одной школы в красной зоне.
Топ областных школ объявили на форуме педагогов. Министр образования Подмосковья Илья Бронштейн подчеркнул, что в зеленую зону рейтинга вышло 488 учреждений. Это флагманы.
Рейтинг лучших школ Подмосковья:
1. лицей № 5 в Долгопрудном;
2. Дмитровская гимназия «Логос»;
3. Балашихинский лицей;
4. Сергиево-Посадский МБОУ «СПГ»;
5. МОГАОУ МО «ЛНИП»;
6. гимназия № 16 «Интерес» в Люберцах;
7. школа № 11 в Электростали;
8. Долгопрудненская гимназия;
9. гимназия № 17 в Электростали;
10. гимназия № 2 в Раменском;
11. гимназия № 10 в Пушкино;
12. гимназия «Тарасовка» в Пушкино;
13. Богородский МБОУ «ЦО № 8»;
14. Химкинский лицей;
15. лицей Шатуры;
16. лицей № 6 в Дубне;
17. школа № 15 с УИОП в Электростали;
18. Лобненский лицей;
19. Сергиево-Посадский Физико-математический лицей;
20. Домодедовская школа № 7 с УИОП;
21. лицей № 22 в Воскресенске;
22. школа № 6 в Мытищах;
23. лицей № 7 в Электростали;
24. школа № 15 в Красногорске;
25. школа № 12 с УИОП в Орехово-Зуеве;
26. Богородский округ — ЦО № 29;
27. Запрудненская гимназия в Талдоме;
28. школа № 1 в Егорьевске;
29. гимназия № 9 в Электростали;
30. школа № 15 в Балашихе;
31. Богородский округ — ЦО № 33;
32. Балашиха — школа № 12;
33. Электрогорск — МОУ «Лицей»;
34. Реутов — МАОУ «Лицей»;
35. Богородский округ — Старокупавинский лицей;
36. Протвино — МБОУ «Гимназия»;
37. Орехово-Зуево — гимназия № 14;
38. Чехов — СШ № 10;
39. Щелково — школа № 17 с УИОП ГОЩ;
40. Электросталь — школа № 13 с УИОП;
41. Подольск — гимназия имени Подольских курсантов;
42. Подольск — школа № 18;
43. Электросталь — школа № 18;
44. Электросталь — гимназия № 21;
45. Богородский округ — ЦО № 2 имени Короленко;
46. Орехово-Зуево — школа № 11;
47. гимназия «Дмитров»;
48. Щелково — школа № 8 ГОЩ;
49. Богородский округ — ЦО № 1;
50. Химки — Гимназия № 9;
51. Краснознаменск — школа № 4 с УИОП имени Жукова;
52. Подольск — школа № 34;
53. Подольск — лицей № 23;
54. Богородский округ — ЦО № 83;
55. Коломна — гимназия № 2 «Квантор»;
56. Королев — лицей № 5;
57. Можайск — школа «Созвездие Вента»;
58. Щелково — гимназия № 2 ГОЩ;
59. Одинцовская лингвистическая гимназия;
60. Богородский округ — ЦО № 12;
61. Люберцы — гимназия № 41;
62. Богородский округ — ЦО № 26;
63. Королев — гимназия № 17;
64. Балашиха — школа № 27;
65. Балашиха — Земская гимназия;
66. Долгопрудный — школа № 16;
67. Раменский — Ново-Харитоновская школа № 10;
68. Щелково — школа № 3 ГОЩ;
69. Можайск — школа «Лидер»;
70. Раменский — Удельнинская школа № 34;
71. Раменская школа № 9;
72. Королев — гимназия № 11;
73. Богородский округ — ЦО № 10;
74. Мытищи — МБОУ МЛГ № 33;
75. Егорьевск — гимназия № 10;
76. Одинцово — Лесногородская школа;
77. Мытищи — лицей № 15;
78. Богородский округ — ЦО 62;
79. Ступино — Малинская школа;
80. Домодедовская гимназия № 5;
81. Электрогорск — школа № 16;
82. Люберцы — Инженерно-технологический лицей;
83. Зарайск — гимназия № 2;
84. Щелково — школа № 12 имени Чкалова;
85. Химки — гимназия № 4;
86. Зарайск — лицей № 5;
87. ЦО «Богородский»;
88. Долгопрудный МАОУ СОШ № 1488;
89. Шатура — школа № 4;
90. Долгопрудный — школа № 690;
91. Химки — школа № 14;
92. Сергиево-Посадский лицей № 24;
93. Богородский округ — ЦО № 393;
94. Домодедово — школа № 1294;
95. Балашиха — школа № 595;
96. Мытищи — гимназия № 17;
97. Орехово-Зуево — школа № 1697;
98. Одинцовский «Десятый лицей»;
99. Ступино — школа № 999;
100. Воскресенск — гимназия № 1.