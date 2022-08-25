Опубликован рейтинг лучших школ Подмосковья

Лицей № 5 в Долгопрудном возглавил рейтинг лучших школ Подмосковья за прошлый учебный год. Серебро — у гимназии «Логос» в Дмитрове, бронза — у лицея в Балашихе. Впервые ни одна из школ не вошла в красную зону, отметил губернатор Андрей Воробьев.

Это означает, что сегодня в Московской области нет отстающих образовательных центров. Впервые в регионе не осталось ни одной школы в красной зоне.

Топ областных школ объявили на форуме педагогов. Министр образования Подмосковья Илья Бронштейн подчеркнул, что в зеленую зону рейтинга вышло 488 учреждений. Это флагманы.

Рейтинг лучших школ Подмосковья:

1. лицей № 5 в Долгопрудном;

2. Дмитровская гимназия «Логос»;

3. Балашихинский лицей;

4. Сергиево-Посадский МБОУ «СПГ»;

5. МОГАОУ МО «ЛНИП»;

6. гимназия № 16 «Интерес» в Люберцах;

7. школа № 11 в Электростали;

8. Долгопрудненская гимназия;

9. гимназия № 17 в Электростали;

10. гимназия № 2 в Раменском;

11. гимназия № 10 в Пушкино;

12. гимназия «Тарасовка» в Пушкино;

13. Богородский МБОУ «ЦО № 8»;

14. Химкинский лицей;

15. лицей Шатуры;

16. лицей № 6 в Дубне;

17. школа № 15 с УИОП в Электростали;

18. Лобненский лицей;

19. Сергиево-Посадский Физико-математический лицей;

20. Домодедовская школа № 7 с УИОП;

21. лицей № 22 в Воскресенске;

22. школа № 6 в Мытищах;

23. лицей № 7 в Электростали;

24. школа № 15 в Красногорске;

25. школа № 12 с УИОП в Орехово-Зуеве;

26. Богородский округ — ЦО № 29;

27. Запрудненская гимназия в Талдоме;

28. школа № 1 в Егорьевске;

29. гимназия № 9 в Электростали;

30. школа № 15 в Балашихе;

31. Богородский округ — ЦО № 33;

32. Балашиха — школа № 12;

33. Электрогорск — МОУ «Лицей»;

34. Реутов — МАОУ «Лицей»;

35. Богородский округ — Старокупавинский лицей;

36. Протвино — МБОУ «Гимназия»;

37. Орехово-Зуево — гимназия № 14;

38. Чехов — СШ № 10;

39. Щелково — школа № 17 с УИОП ГОЩ;

40. Электросталь — школа № 13 с УИОП;

41. Подольск — гимназия имени Подольских курсантов;

42. Подольск — школа № 18;

43. Электросталь — школа № 18;

44. Электросталь — гимназия № 21;

45. Богородский округ — ЦО № 2 имени Короленко;

46. Орехово-Зуево — школа № 11;

47. гимназия «Дмитров»;

48. Щелково — школа № 8 ГОЩ;

49. Богородский округ — ЦО № 1;

50. Химки — Гимназия № 9;

51. Краснознаменск — школа № 4 с УИОП имени Жукова;

52. Подольск — школа № 34;

53. Подольск — лицей № 23;

54. Богородский округ — ЦО № 83;

55. Коломна — гимназия № 2 «Квантор»;

56. Королев — лицей № 5;

57. Можайск — школа «Созвездие Вента»;

58. Щелково — гимназия № 2 ГОЩ;

59. Одинцовская лингвистическая гимназия;

60. Богородский округ — ЦО № 12;

61. Люберцы — гимназия № 41;

62. Богородский округ — ЦО № 26;

63. Королев — гимназия № 17;

64. Балашиха — школа № 27;

65. Балашиха — Земская гимназия;

66. Долгопрудный — школа № 16;

67. Раменский — Ново-Харитоновская школа № 10;

68. Щелково — школа № 3 ГОЩ;

69. Можайск — школа «Лидер»;

70. Раменский — Удельнинская школа № 34;

71. Раменская школа № 9;

72. Королев — гимназия № 11;

73. Богородский округ — ЦО № 10;

74. Мытищи — МБОУ МЛГ № 33;

75. Егорьевск — гимназия № 10;

76. Одинцово — Лесногородская школа;

77. Мытищи — лицей № 15;

78. Богородский округ — ЦО 62;

79. Ступино — Малинская школа;

80. Домодедовская гимназия № 5;

81. Электрогорск — школа № 16;

82. Люберцы — Инженерно-технологический лицей;

83. Зарайск — гимназия № 2;

84. Щелково — школа № 12 имени Чкалова;

85. Химки — гимназия № 4;

86. Зарайск — лицей № 5;

87. ЦО «Богородский»;

88. Долгопрудный МАОУ СОШ № 1488;

89. Шатура — школа № 4;

90. Долгопрудный — школа № 690;

91. Химки — школа № 14;

92. Сергиево-Посадский лицей № 24;

93. Богородский округ — ЦО № 393;

94. Домодедово — школа № 1294;

95. Балашиха — школа № 595;

96. Мытищи — гимназия № 17;

97. Орехово-Зуево — школа № 1697;

98. Одинцовский «Десятый лицей»;

99. Ступино — школа № 999;

100. Воскресенск — гимназия № 1.