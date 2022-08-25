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    25 августа 2022, 14:41

    Опубликован рейтинг лучших школ Подмосковья

    Анастасия Аброськина

    Лицей № 5 в Долгопрудном возглавил рейтинг лучших школ Подмосковья за прошлый учебный год. Серебро — у гимназии «Логос» в Дмитрове, бронза — у лицея в Балашихе. Впервые ни одна из школ не вошла в красную зону, отметил губернатор Андрей Воробьев.

    Опубликован рейтинг лучших школ Подмосковья | Изображение 1

    Это означает, что сегодня в Московской области нет отстающих образовательных центров. Впервые в регионе не осталось ни одной школы в красной зоне.

    Топ областных школ объявили на форуме педагогов. Министр образования Подмосковья Илья Бронштейн подчеркнул, что в зеленую зону рейтинга вышло 488 учреждений. Это флагманы.

    Рейтинг лучших школ Подмосковья:

    1. лицей № 5 в Долгопрудном;

    2. Дмитровская гимназия «Логос»;

    3. Балашихинский лицей;

    4. Сергиево-Посадский МБОУ «СПГ»;

    5. МОГАОУ МО «ЛНИП»;

    6. гимназия № 16 «Интерес» в Люберцах;

    7. школа № 11 в Электростали;

    8. Долгопрудненская гимназия;

    9. гимназия № 17 в Электростали;

    10. гимназия № 2 в Раменском;

    11. гимназия № 10 в Пушкино;

    12. гимназия «Тарасовка» в Пушкино;

    13. Богородский МБОУ «ЦО № 8»;

    14. Химкинский лицей;

    15. лицей Шатуры;

    16. лицей № 6 в Дубне;

    17. школа № 15 с УИОП в Электростали;

    18. Лобненский лицей;

    19. Сергиево-Посадский Физико-математический лицей;

    20. Домодедовская школа № 7 с УИОП;

    21. лицей № 22 в Воскресенске;

    22. школа № 6 в Мытищах;

    23. лицей № 7 в Электростали;

    24. школа № 15 в Красногорске;

    25. школа № 12 с УИОП в Орехово-Зуеве;

    26. Богородский округ — ЦО № 29;

    27. Запрудненская гимназия в Талдоме;

    28. школа № 1 в Егорьевске;

    29. гимназия № 9 в Электростали;

    30. школа № 15 в Балашихе;

    31. Богородский округ — ЦО № 33;

    32. Балашиха — школа № 12;

    33. Электрогорск — МОУ «Лицей»;

    34. Реутов — МАОУ «Лицей»;

    35. Богородский округ — Старокупавинский лицей;

    36. Протвино — МБОУ «Гимназия»;

    37. Орехово-Зуево — гимназия № 14;

    38. Чехов — СШ № 10;

    39. Щелково — школа № 17 с УИОП ГОЩ;

    40. Электросталь — школа № 13 с УИОП;

    41. Подольск — гимназия имени Подольских курсантов;

    42. Подольск — школа № 18;

    43. Электросталь — школа № 18;

    44. Электросталь — гимназия № 21;

    45. Богородский округ — ЦО № 2 имени Короленко;

    46. Орехово-Зуево — школа № 11;

    47. гимназия «Дмитров»;

    48. Щелково — школа № 8 ГОЩ;

    49. Богородский округ — ЦО № 1;

    50. Химки — Гимназия № 9;

    51. Краснознаменск — школа № 4 с УИОП имени Жукова;

    52. Подольск — школа № 34;

    53. Подольск — лицей № 23;

    54. Богородский округ — ЦО № 83;

    55. Коломна — гимназия № 2 «Квантор»;

    56. Королев — лицей № 5;

    57. Можайск — школа «Созвездие Вента»;

    58. Щелково — гимназия № 2 ГОЩ;

    59. Одинцовская лингвистическая гимназия;

    60. Богородский округ — ЦО № 12;

    61. Люберцы — гимназия № 41;

    62. Богородский округ — ЦО № 26;

    63. Королев — гимназия № 17;

    64. Балашиха — школа № 27;

    65. Балашиха — Земская гимназия;

    66. Долгопрудный — школа № 16;

    67. Раменский — Ново-Харитоновская школа № 10;

    68. Щелково — школа № 3 ГОЩ;

    69. Можайск — школа «Лидер»;

    70. Раменский — Удельнинская школа № 34;

    71. Раменская школа № 9;

    72. Королев — гимназия № 11;

    73. Богородский округ — ЦО № 10;

    74. Мытищи — МБОУ МЛГ № 33;

    75. Егорьевск — гимназия № 10;

    76. Одинцово — Лесногородская школа;

    77. Мытищи — лицей № 15;

    78. Богородский округ — ЦО 62;

    79. Ступино — Малинская школа;

    80. Домодедовская гимназия № 5;

    81. Электрогорск — школа № 16;

    82. Люберцы — Инженерно-технологический лицей;

    83. Зарайск — гимназия № 2;

    84. Щелково — школа № 12 имени Чкалова;

    85. Химки — гимназия № 4;

    86. Зарайск — лицей № 5;

    87. ЦО «Богородский»;

    88. Долгопрудный МАОУ СОШ № 1488;

    89. Шатура — школа № 4;

    90. Долгопрудный — школа № 690;

    91. Химки — школа № 14;

    92. Сергиево-Посадский лицей № 24;

    93. Богородский округ — ЦО № 393;

    94. Домодедово — школа № 1294;

    95. Балашиха — школа № 595;

    96. Мытищи — гимназия № 17;

    97. Орехово-Зуево — школа № 1697;

    98. Одинцовский «Десятый лицей»;

    99. Ступино — школа № 999;

    100. Воскресенск — гимназия № 1.