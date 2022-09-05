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05 сентября 2022, 11:08

Новая поликлиника появится на Советской улице в Мытищах в 2024 году

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Строительство новой поликлиники началось в подмосковном поселке Пироговском (округ Мытищи). Рабочие приступили к обустройству котлована под будущее здание.

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На улице Советской в поселке Пироговском стартовало строительство комплексной поликлиники на 200 посещений в смену. Как сообщили в Министерстве строительного комплекса Московской области, в настоящее время на объекте выполняются подготовительные работы, разрабатывается котлован, а также устройство бетонной подготовки и гидроизоляции.

Завершить строительство объекта и сдать его в эксплуатацию планируется в 2024 году. В трехэтажном здании общей площадью 3,4 тысячи квадратных метров будет предусмотрено размещение детской и взрослой поликлиник. Здесь начнут вести прием участковые терапевты, педиатры и узкопрофильные специалисты, откроются кабинеты функциональной диагностики, восстановительного лечения и профилактики. Поликлиника будет оснащена необходимым оборудованием. На прилегающей территории появится парковка, а также будет благоустроена зона отдыха.

Строительство ведется в рамках нацпроекта «Здравоохранение» и региональной программы «Модернизация первичного звена». Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал про обновление оборудования в больницах региона.

Здравоохранение

Мытищи

Строительство

Медицина

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