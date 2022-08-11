Новая площадка для сбора крупного мусора «Мегабак» появилась в Бронницах

В городском округе Бронницы заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Московской области Дмитрий Чинихин и первый заместитель главы городского округа Бронницы Михал Батурин торжественно открыли площадку «Мегабак» в новом формате. Это уже четвертая такая площадка в Подмосковье, еще три таких же расположены в Жуковском, Балашихе и Сергиевом-Посаде. Там местные жители могут сдать крупногабаритные отходы за денежное вознаграждение.

Сообщается, что площадка в Бронницах полностью соответствует всем стандартам. Она заслуженно входит в топ-5 площадок «Мегабак» на территории Подмосковья.

«Проект „Мегабак“ по поручению губернатора у нас развивается в Московской области с 2019 года. Каждый год проект трансформируется, набирает популярность среди жителей, привлекаются переработчики, работающие на территории региона. И сегодня в городском округе Бронницы — это 4-я площадка, которая в новом формате предоставляет услуги жителям не только по приёму старых ненужных вещей, крупногабаритного какого отхода, бытовой техники, но и предоставляет возможность сдать определённый вид отходов и получить за это деньги. На стенде указаны все цены», — рассказал Дмитрий Чинихин, Заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

На новой площадке «Мегабак» установили новые контейнеры для самых разных отходов — от бытовой техники до мебели, от спила растений до одежды, батареек и ламп. Когда контейнеры наполняются, сотрудники площадки сообщают об этом — и переработчики забирают вторсырье.

Особенностью этой площадки является возможность получить деньги за сдачу вторсырья. Перечисление происходят сразу же после сдачи на карту жителя. Раздельный сбор становится все удобнее, а главное — выгоднее.

Министерство ЖКХ Подмосковья выразило свою благодарность главе городского округа Бронницы Дмитрию Лысенкову, благодаря усилиям которого там появилась новая площадка «Мегабак».

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье появится экотехнопарк с заводами по переработке отходов.