Подмосковье 19 апреля 2024, 17:38 Новая онлайн-услуга появилась для ветеранов труда в Подмосковье Министерство социального развития Подмосковья

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Новую услугу запустили на региональном портале в Подмосковье. Она позволит ветеранам труда получить компенсацию в 50% за ЖКУ и оформить другие льготы.

Как рассказала первый заместитель председателя правительства региона Людмила Болатаева, всего в области проживают более 640 тысяч жителей со званием ветерана труда.

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«В Подмосковье запущена новая комплексная услуга «Ветеран труда». Она позволит получить компенсацию в 50% за ЖКУ, ежемесячную денежную выплату, компенсацию на домашнюю телефонную связь и социальную карту жителя Подмосковья», — рассказала она.

В Минсоцразвития напомнили, что стать ветераном труда можно за многодетнюю работу. Его присваивают при наличии государственных наград и почетных званий.

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