Подмосковье 18 января 2024, 13:03 Новая мера поддержки производителей Подмосковья появилась на портале госуслуг Unsplash

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Новая мера поддержки подмосковных производителей стала доступна на региональном портале госуслуг. Теперь областные бренды могут попасть в Реестр «100% Подмосковье».

Министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник подчеркивает, что для этого нужен лишь доступ в интернет и подтвержденная запись ЕСИА.

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«Кроме того, на портале можно найти актуальную информацию о поддержке бизнеса, в онлайн-режиме получить лицензии и разрешения на осуществление деятельности, обратиться к органам контроля и подать заявления на субсидии», — добавила Надежда Куртяник.

Программа «100% Подмосковье» направлена на нефинансовую поддержку производителей, чей бизнес зарегистрирован и поставлен на учет в качестве налогоплательщика на территории региона. Она позволяет представителям бизнеса бесплатно участвовать в выставках и конкурсах, регистрировать товарные знаки и получать информационную поддержку в СМИ.

Чтобы стать участником программы, необходимо разместить информацию о продукции на электронных торговых площадках, соцсетях и других платформах. После этого нужно оформить электронную заявку на включение в реестр «100% Подмосковье». Сделать это можно на региональном портале госуслуг.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о важности поддержки бизнеса. Он подчеркнул, что в условиях санкционного давления эта тема стала особенно важной.

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