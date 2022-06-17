Новая котельная заработает в микрорайоне Ольгино к началу отопительного сезона

Жители микрорайона Ольгино городского округа Балашиха получат тепло от новой котельной уже этой осенью. Кроме этого планируется построить школу, больницу и детский сад.

Ход строительства котельной и школы проверили Председатель Мсоблдумы Игорь Брынцалов и глава Балашихи Сергей Юров.

«Котельная позволит обеспечить теплом и горячей водой строящиеся здесь социальные объекты. Её необходимо сдать до того, как будет введён в эксплуатацию первый планируемый к сдаче объект — это школа, которую планируется возвести в декабре 2022 года», — рассказал Брынцалов.

На объекте продолжаются работы по монтажу металлоконструкций, завершают устройство фундамента под резервуар. Стоимость котельной составила 239 миллионов рублей. На ее территории установят резервно-топливное хозяйство, которое позволит обеспечить бесперебойную работу в случае аварий.

Источник фото: телеканал «360»

Работы по капитальному ремонту и строительству в этом году ведутся на 30 котельных и семи линейных объектах теплоснабжения. Завершат строительство и ремонт 20 котельных в 2023 году.

Школа на 1100 мест в микрорайоне появится к концу этого года, ее строительство также проверили. Игорь Брынцалов сообщил, что готовность объекта составила 40%. Учреждение займет площадь 17 тысяч квадратных метров, там появятся лаборатории, мастерские, два спортивных и актовых зала, современная библиотека и столовая.

«За последние 5 лет численность обучающихся в Балашихе увеличилась с 75 тысяч до 95 тысяч человек. Поэтому важно увеличивать темпы и масштаб строительства новых учреждений. В этом году всего запланировано построить 6 школ. Одна из них уже открыта в Саввино», — отметил спикер Мособлдумы.

Всего в области построят еще 70 образовательных объектов, а до конца этого года заработают 18 школ. Ольгино также получит больницу и детский сад. Как отметил Игорь Брынцалов, территорию будут активно развивать.