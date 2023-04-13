Подмосковье 13 апреля 2023, 17:25 Новая котельная в Краснознаменске улучшит отопление для 44 тысяч жителей Министерство ЖКХ

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В городском округе Краснознаменск откроется новая котельная с наружными сетями теплоснабжения и присоединением к сетям, сообщила пресс-служба Министерства ЖКХ Московской области. Комплекс будет расположен в районе улицы Индустриальной.

По словам главы ведомства Антона Велиховского, на текущий момент объект готов на 86%. Новая котельная будет введена в эксплуатацию до конца 2023 года и обеспечит качественную и бесперебойную передачу тепла для более чем 44-тысячного населения Краснознаменска.

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Специалисты проводят работы по изменению проектной документации в связи с потребностью увеличить мощность газоснабжения. Проектная стоимость новой котельной составит более 321 миллиона рублей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о необходимости развития инфраструктуры в регионе в связи с приростом населения.