Новая индустриальная площадка создаст 700 рабочих мест в Домодедове | 360°

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Новая индустриальная площадка создаст 700 рабочих мест в Домодедове

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Новую площадку для строительства готовых промышленных боксов построят в Домодедове к 2024 году. Инвестиции в проект составят около 3,5 миллиарда рублей, сообщила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Проект производственно-складского комплекса со строительством промышленных боксов формата «Лайт Индастриал» будет реализовать компания «УК „М4 Индастриал“».

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«Заявленный объем инвестиций в проект компании „УК ‚М4 Индастриал‘“ составляет 3,5 миллиарда рублей. На новой производственной площадке планируется создать порядка 700 рабочих мест. Плановые сроки ввода объекта в эксплуатацию — четвертый квартал 2024 года», — рассказала Екатерина Зиновьева.

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Комплекс возведут на площади порядка 16 гектаров. В рамках проекта будет построено 35 тысяч квадратных метров складской недвижимости и 27 тысяч квадратных метров промышленных боксов в формате «Лайт Индастриал».

Министр инвестиций Подмосковья напомнила, что в четвертом квартале текущего года стартует прием заявок на участие в программе «Промышленная ипотека». В рамках данной меры поддержки инвесторы смогут получить льготные кредиты сроком на семь лет на приобретение готовых промпомещений «Лайт Индастриал» для запуска производства. Екатерина Зиновьева уточнила, что ставка по кредитам составит 5%, а для инновационных технологических компаний — 3%. Максимальная сумма займа составляет 500 миллионов рублей.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил о почти полном отсутствии безработицы в Подмосковье.

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