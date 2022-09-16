Новая газовая заправка появится в Подольске весной 2023 года | 360°

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Новая газовая заправка появится в Подольске весной 2023 года

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Станцию заправки как общественного, так и личного транспорта на газу построят на улице Лапшенкова в Подольске. Проект реализуется при поддержке Центра содействия строительству Подмосковья.

На станции будут оборудованы колонки c операторской зоной и кассой. Заправка создаст восемь рабочих мест для местных жителей. Объем инвестиций составит порядка 250 миллионов. Компания «Автороуд+» запланировала открыть объект в марте 2023 года.

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Персональный менеджер Центра содействия строительству при правительстве Московской области помог инвестору с получением необходимых разрешений на строительство. С его помощью были проработаны замечания по проектной документации.

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Инвесторы могут обратиться в ЦСС на любой стадии реализации проекта — от идеи до ввода объекта в эксплуатацию. Все услуги предоставляются бесплатно.

Подольск

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