Инвесторам Подмосковья помогут реализовать строительные проекты | 360°

Подмосковье 15 сентября 2022, 14:28 Поделиться Telegram

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Viber Инвесторам Подмосковья помогут реализовать строительные проекты

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Центр содействия строительству работает в Московской области с 2017 года. Специалисты помогают инвесторам и застройщикам в решении любых вопросов, касающихся возведения коммерческих объектов, — от идеи до оформления права собственности.

Чтобы попасть на сопровождение в ЦСС, нужно позвонить в кол-центр по единому номеру 8 (498) 602-00-00 или оставить заявку на портале css-mosreg.online.

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После заявки за проектом закрепляется персональный менеджер, который будет сопровождать проект на всех стадиях реализации, подготовит подробную дорожную карту (пошаговую инструкцию под конкретный проект), устранит административные барьеры при получении согласований и разрешений и будет всегда на связи.

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Инвесторы могут обратиться в Центр содействия строительству на любой стадии реализации проекта — от идеи до ввода объекта в эксплуатацию. Все услуги ЦСС предоставляются бесплатно.

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