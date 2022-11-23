Подмосковье 23 ноября 2022, 15:50 Новая функция онлайн-поиска кружков детям с инвалидностью появилась в Подмосковье

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Сервис поиска кружков и секций для детей с особенностями развития здоровья появился в Подмосковье. Теперь система сама отберет и предложит подходящие занятия.

Родителям нужно зайти на сайт Системы дополнительного образования и уточнить особенности здоровья ребенка в поисковике. Система отберет и предложит подходящие активности, расскажет об их направленности и нюансах проведения.

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«В Подмосковье работает около трех тысяч кружков и секций для детей с ограниченными возможностями здоровья. Теперь найти их стало еще проще», — рассказала вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.

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Мамы и папы получают возможность не тратить время и сразу видеть то, что подходит для их ребенка. С этого года можно записаться сразу на несколько секций, подав лишь одно заявление. Выбор — самый разнообразный. Это и занятия музыкой, и правильно подобранный спорт, кружки о здоровье и правилах дорожного движения, развивающие занятия и рукоделие. Записаться можно через региональный портал госуслуг.

Проект бюджета Подмосковья на 2023 год содержит статью расходов на выплаты по уходу за инвалидами. На эту меру поддержки планируется выделить 248 миллионов рублей.

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