Почти 250 миллионов рублей выделят на выплаты по уходу за инвалидами в Подмосковье в 2023 году | 360°

Подмосковье 08 ноября 2022, 13:01 Почти 250 миллионов рублей выделят на выплаты по уходу за инвалидами в Подмосковье в 2023 году Unsplash

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Проект бюджета Подмосковья на 2023 год содержит статью расходов на выплаты по уходу за инвалидами. На эту меру поддержки планируется выделить 248 миллионов рублей.

Ежемесячную выплату получают те, кто на постоянной основе ухаживает за инвалидами I или II группы. Такое право действует в Подмосковье с 2018 года.

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Размер выплаты составляет двукратную величину прожиточного минимума для пенсионера — сейчас это около 28 тысяч рублей. За шесть месяцев года такой мерой поддержки в Подмосковье воспользовались 750 человек.

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Председатель комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев сообщил, что в проекте бюджета на 2023 год на выплату запланировано 248 миллионов рублей. Он отметил, что Подмосковье стало первым регионом России, где ввели такую ежемесячную выплату.

Услуга доступна на портале госуслуг Московской области, в разделе «Соцподдержка» — «Субсидии и компенсации». Также за выплатой можно обратиться в МФЦ.

Этой осенью в Подмосковье был запущен проект «Мы рядом». Его активисты адресно предоставляют помощь жителям с инвалидностью — от оформления документов до поддержки в бытовых вопросах. Услуги получили уже больше трех тысяч жителей Подмосковья с ограниченными возможностями здоровья.

Другой важный проект реализуется для инвалидов по зрению и слуху в Сергиевом Посаде — здесь строят уникальный центр реабилитации слепоглухих, где смогут жить и осваивать профессии 100 человек со всей страны. Об этом рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.