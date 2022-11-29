Подмосковье 29 ноября 2022, 19:08 Новая электрическая подстанция заработала в Сергиевом Посаде

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Специалисты компании «Мособлэнерго» ввели в эксплуатацию новую трансформаторную подстанцию на улице Московской в Сергиевом Посаде. Она обеспечит надежным электроснабжением жителей микрорайона Семхоз.

Раньше жители микрорайона Семхоз в Сергиевом Посаде получали электричество от устаревшей подстанции, которая не могла гарантировать бесперебойной работы. Новый объект был построен в рамках программы губернатора Андрея Воробьева по повышению надежности электроснабжения Подмосковья.

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«Более 12 миллиардов рублей рассчитано направить до 2025 года на реализацию этой инвестиционной программы. Ее выполняем совместно с компаниями „Россети Московский регион“ и „Мособлэнерго“», — отметил министр энергетики Подмосковья Александр Самарин.

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В регионе ведется строительство новых линий электропередачи и трансформаторных подстанций. Происходит реконструкция электрических сетей, замена устаревшего и изношенного оборудования.

Параллельно в Московской области проводится большая кампания по передаче электросетевого имущества СНТ в энергетические компании. Это нужно для того, чтобы специалисты начали проводить модернизацию сетей и обеспечили их надежную работу.

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