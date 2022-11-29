Подмосковье 29 ноября 2022, 18:55 Питающие СНТ электросети обновили в Рузе

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Энергетики компании «Россети Московский регион» повысили надежность электроснабжения в СНТ «Ружанка» и ДНТ «Бережки» Рузского округа. Для этого они заменили 1,85 километра обычного провода на СИП, и не только.

В дачном товариществе «Бережки» заменили также и устаревшую трансформаторную подстанцию. Сети этих садоводческих объединений не так давно были переданы на баланс компании «Россети Московский регион», поэтому энергетики получили возможность проводить работы.

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В Подмосковье находится почти 12 тысяч СНТ и последние несколько лет проводится большая работа по передаче их электросетевого имущества. Принято на обслуживание уже более 5,5 тысячи товариществ, что составляет примерно 47% от общего числа. Полностью выполнить переход планируется в 2025 году.

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Садоводы могут принять решение о переходе в компанию «Россети Московский регион» и подать заявку через сайт. С вопросами можно обратиться по номеру телефона 8 (800) 220-0-220.

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