Новая детская площадка в экостиле появилась в Центральном парке Ногинска | 360°

Подмосковье 31 октября 2022, 18:30 Новая детская площадка в экостиле появилась в Центральном парке Ногинска

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Современный детский городок с зиплайном и качелями появился в Центральном парке Ногинска. Игровой комплекс открыли по программе губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

Детскую площадку построили по новому стандарту, совмещающему экологичность и безопасность. Об этом рассказал начальник управления благоустройства Богородского округа Артем Зайцев.

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«Это действительно новый стандарт детских игровых площадок, выполненный в экостиле. Экологично, безопасно и достаточно долговечно, потому что материалы здесь самые современные», — отметил он.

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В ближайшее время откроют павильон для мастер-классов и анимационных программ. Помещение — всесезонное, поэтому игры смогут проводить даже зимой.

«Наши преподаватели уже выстроились в очередь, и идет некая конкуренция за то, чей мастер-класс пройдет первым. Это либо художники, либо вязальщики, либо танцы», — рассказал заместитель директора объединенной Дирекции парков Павел Мулявин.

На прошлой неделе похожий городок появился в парке «Липовая аллея» в Электроуглях.