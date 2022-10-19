Новая игровая зона появилась в парке «Липовая роща» в Электроуглях | 360°

Подмосковье 19 октября 2022, 21:21 Новая игровая зона появилась в парке «Липовая роща» в Электроуглях

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В Министерстве благоустройства Подмосковья сообщили о том, что в парке города Электроугли Богородского округа завершили строительство новой игровой зоны. Эта работа велась в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

Площадь новой детской игровой территории около двух тысяч квадратных метров. Здесь есть две зоны, разделенные пешеходной дорожкой. На площадке детей ждут качели-гнезда, балансиры и яркий игровой комплекс.

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На территории также установили лавки, урны для раздельного сбора мусора и систему уличного освещения. Кроме того, в парке также появился современный туалетный модуль.

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«В текущем году в рамках реализации программы по формированию комфортной городской среды в восьми парках культуры и отдыха мы обустроили игровые пространства для детей разных возрастов. Это большие детские площадки, которые красиво вписались в существующее природное окружение парков. При их создании в основном использовались экологичные материалы — элементы из дерева и металла. Все площадки отвечают необходимым требованиям безопасности», — рассказал министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин.