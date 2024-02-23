Подмосковье 23 февраля 2024, 15:32 Новая автобусная остановка появилась в селе Раменье под Шаховской Источник фото: Татьяна Рунова

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Новую автобусную остановку установили в селе Раменье под Шаховской. Стены конструкции прозрачные, благодаря чему видно подъезжающий транспорт, а крыша надежно защитит от дождя и ветра ожидающих автобуса пассажиров.

По словам местной жительницы Надежды Голиковой, люди очень ждали новую остановку.

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«Я пока нигде больше таких не видела. Она просто замечательная. Во-первых, стеклянная, все видно, отличный обзор. Во-вторых, от ветра и снега хорошо тут скрываться и очень удобная лавочка», — рассказала Голикова.

Также специалисты ГБУ МО «Мосавтодор» в селе Раменье установили павильон «Межгородской стандарт» на остановке «Школа». Конструкция оснащена ударопрочными стеклами, металлическим каркасом, а внутри поставили удобную скамейку.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.

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