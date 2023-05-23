Подмосковье 23 мая 2023, 08:57 Новую аптеку открыли в селе Сынково по просьбе жителей

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Новая аптека открылась в селе Сынково 17 мая. Ранее об этом жители попросили главу Подольска во время приема выездной администрации.

«Осенью 2022 года была выездная администрация главы городского округа Подольск. Я написала письмо с просьбой сделать подарок жителям села Сынково, так как это первая необходимость в жизни», — рассказала жительница Мария Городецкая.

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В селе около двух тысяч жителей, много пенсионеров. Все они очень ждали открытия аптеки.

«Не у всех есть транспорт, автобусы ходят не так часто. Даже за простым йодом приходилось ехать в город», — поделилась председатель первичной организации Совета ветеранов села Сынково Лидия Кузинкина.

Аптека работает каждый день, с 8:30 до 20:00. Она расположена в центре села. Рядом продуктовый магазин, детский сад и школа, в шаговой доступности — амбулатория.

«Сейчас в ассортименте около 280 позиций лекарств. К концу недели руководитель аптечной сети планирует увеличить ассортимент и заполнить пустые места на полках востребованным товаром. Жители могут заказать отсутствующий товар и на следующий день его привезут», — рассказала генеральный директор аптеки Юлия Гутарева.

По словам заместителя главы администрации городского округа Подольск Татьяны Ропот, среди жителей проведут опрос, чтобы выяснить, какие лекарства будут наиболее востребованы. Также в аптеке в скором времени планируется ввести социальные льготы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о льготах и мерах поддержки, которые действуют для привлечении врачей на работу в регион.

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