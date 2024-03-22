Подмосковье 22 марта 2024, 12:56 Николай Кузнецов из Воскресенска получил жилищный сертификат для переселения из аварийного дома Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск

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Еще один жилищный сертификат вручили участнику программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» Николаю Кузнецову из Воскресенска. Он сможет приобрести дом или квартиру в Подмосковье.

Николай Кузнецов — участник программы по переселению жителей из домов, признанных аварийными после 2017 года. Жилищный сертификат Николаю вручил глава городского округа Воскресенск, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Алексей Малкин. С помощью сертификата мужчина сможет вложить средства в строительство дома, в ипотеку, взять равноценную или большую по площади квартиру.

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«Благодаря программе люди могут не ждать расселения дома, а улучшить свои жилищные условия уже сейчас», — отметил глава округа Алексей Малкин.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, ранее рассказал о планах капитального ремонта жилых домов в 2024 году.

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