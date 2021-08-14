Ни один вопрос не останется без ответа. Активисты трех округов Подмосковья встретились с губернатором

Губернатор Московской области Андрей Воробьев встретился с активистами Королева, Сергиево-Посадского и Пушкинского округов. Глава Подмосковья обсудил ряд вопросов о развитии региона и решение проблем, которые больше всего волнуют жителей.

Коммуникация и обратная связь важны, подчеркнул Воробьев перед началом встречи.

«Нужно убедиться, что люди чувствуют перемены, понимают приоритеты нашей работы», — сказал глава Подмосковья.

Жители Королева попросили обустроить переход на станции «Подлипки Дачные». Это станет еще и связывающим звеном между двумя микрорайонами. Наземный переход закрыли — его признали незаконным. А подземный небезопасен и не соответствует условиям доступной среды, необходима его реконструкция. Нужно построить полноценный транспортно-пересадочный узел. Также требуется новый въезд в город с эстакадой со стороны Ярославского шоссе на Калининградскую улицу, что улучшит движение на участке.

Оказание медицинской помощи в Королеве между тем вышло на новый уровень, достойный статуса наукограда. Огромна работа в сфере здравоохранения проводится в Королеве в рамках реализации проектов «Единой России», отметила главврач Королевской стоматологической клиники Ольга Ходненко. За последние годы в городе отремонтировали семь крупных медучреждений и приобрели новейшее оборудование.

Жителей Пушкинского округа волновали вопросы, связанные с качеством водоснабжения, а также строительством детской поликлиники. Жители поселка Зверосовхоз попросили посодействовать передаче в муниципальную собственность социальных объектов, которые сейчас уже не используются.

В Сергиево-Посадском округе жители ждут строительства нового здания физико-математического лицея, а также благоустройства центральной площади. Медики из Сергиева Посада также указали на необходимость курсов повышения квалификации для работников больниц.

Губернатор поблагодарил жителей за активную позицию. Воробьев заверил, что все вопросы, прозвучавшие на встрече, буду взяты на контроль и проработаны властями.

Ранее глава Подмосковья также встретился с активистами из Дубны, Дмитрова, Химок, Талдома и Долгопрудного.