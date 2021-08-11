Залог успешных преобразований. Воробьев встретился с активистами Подмосковья

Губернатор Московской области Андрей Воробьев встретился с активистами из Дубны, Дмитрова, Химок, Талдома и Долгопрудного. Глава Подмосковья обсудил вопросы, наиболее волнующие жителей.

Глава Подмосковья отметил, что ему доверено возглавить список и на выборах в Госдуму, и в региональный парламент, потому что губернатор и его команда несет ответственность.

«Если есть команда, то видны перемены, результат, и венец всему — это доверие. Объединившись, мы можем рассчитывать на очень серьезные успехи», — заявил Воробьев.

Жители Химок поинтересовались, как продвигается подготовка к строительству Машкинской развязки и парка. Воробьев сообщил, что их проектирование уже идет. Построят и каток в микрорайоне Новые Химки.

В Дубне заявили о необходимости строительства нового жилья, реконструкции сквера и обустройства велосипедных дорожек.

В Дмитрове планируется рекультивация полигона Непеино, очищают пруды, а в следующем месяце начнут строить школу в селе Озерецкое. Два водозаборных узла возведут к концу года. В Талдоме тоже пройдет рекультивация, сети водоотведения заменят в Вербилках.

В Долгопрудном необходимо провести капитальный ремонт школы № 3 и лицея № 5 и сделать удобный выезд перед мостом в Водниках. Транспортное сообщение нужно улучшить и в Лобне, а также построить новые социальные объекты, решить проблемы дольщиков и сделать памп-трек.

Воробьев пообещал, что власти возьмут все эти вопросы в работу.

Депутат Госдумы Ирина Роднина признала, что Подмосковье динамично развивается.

«Очень важно слушать и слышать людей, чтобы понять, какие темы их волнуют больше всего, а затем планомерно двигаться к решению самых острых вопросов», — сказала она.

В Московской области сложилась крепкая команда профессионалов во главе с губернатором, подчеркнула Роднина.