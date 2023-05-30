Подмосковье 30 мая 2023, 18:09 Незрячая спортсменка из Чехова выиграла золотую медаль по пауэрлифтингу в Подмосковье Пресс-служба городского округа Чехов

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Воспитанница физкультурно-спортивного клуба инвалидов «Чайка» Марьяна Штофина из Чехова завоевала золотую медаль на спартакиаде в Московской области. Об этом сообщили в министерстве территориальной политики региона.

В соревнованиях поучаствовали 228 спортсменов-инвалидов из 22 округов Подмосковья. Их разделили на категории: спорт слепых, глухих, спорт для лиц с интеллектуальными нарушениями и для лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.

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Участники соревновались в настольном теннисе, бадминтоне, дартсе, волейболе, пауэрлифтинге и голболе. Также спортсмен из Чехова Сергей Меньшиков занял второе место в бадминтоне среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о важности развития спортивной инфраструктуры в регионе.

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