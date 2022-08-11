Незаконный сброс строительного мусора пресекли в Ленинском округе

В Московской области продолжается борьба с незаконным сбросом строительного мусора. Она ведется по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. Инспекторы пресекли попытки организовать незаконную свалку строительных отходов в Ленинском округе. О том, что предпринимаются попытки сброса, рассказали сами активные жители деревни Измайлово.

«В течение недели за этой территорией наблюдали инспекторы эконадзора и наши добровольные помощники и, наконец, удалось задержать два самосвала, водители которых готовились сбросить мусор. Увидев наших сотрудников, нарушители скрылись, самосвалы сотрудники полиции задержали», — рассказал заместитель министра экологии и природопользования Московской области Вадим Воронцов.

Машины в итоге отравили на ответственное хранение. В ближайшее время будет производиться отбор проб, после получения результатов получится рассчитать ущерб. Потом материалы передадут в областное УВД, чтобы были приняты решения о возбуждении уголовных дел.

Усиленные надзорные мероприятия уже приносят весомые результаты. С начала года только сотрудники Минэкологии прекратили нелегальный сброс отходов на 72 свалках, при этом изъято 38 единиц техники. На 32 объектах уже проведены маркшейдерские и лабораторные исследования, рассчитан ущерб, причиненный почвам, который предъявляется непосредственным нарушителям, либо нерадивым собственникам земель.

Количество жалоб на сброс мусора в Московской области сократилось на 45% по сравнению с прошлым годом, доложил губернатору Андрею Воробьеву министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов. Губернатор Воробьев назвал «чувствительной» тему незаконных свалок.