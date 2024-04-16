Подмосковье 16 апреля 2024, 20:13 Незаконные торговые ларьки снесли в Балашихе Пресс-служба администрации городского округа Балашиха

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Торговые объекты, которые установили не по закону, снесли в Балашихе. Павильоны убрали с Щелковского шоссе.

В округе приводят в порядок вылетные магистрали. Незаконно установленные ларьки стояли в районе до № 98 по Щелковскому шоссе.

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Всего в округе расположены почти 100 таких торговых точек. Треть из них уже привели в порядок и соответствие правилам.

«Согласно задачам, поставленным губернатором Московской области Андреем Юрьевичем Воробьевым, мы работаем по вылетным магистралям и приводим в соответствие объекты торговли, бытовых услуг и питания. В воскресенье мы снесли незаконно установленные торговые объекты на Щелковском шоссе в районе дома № 98. Объекты принадлежали частному лицу. Документов, разрешающих установку, не было. Ему выдали соответствующие документы и собственник, не дожидаясь принудительного демонтажа, сам их снес», — сказал заместитель главы администрации городского округа Балашиха Кирилл Тимашков.

Остальные объекты также в работе. Собственники красят павильоны согласно колористическому паспорту, обшивают, благоустраивают территорию. Если точка стояла незаконно — ее сносят.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Подмосковье вошло в топ-3 по качеству городской среды за 2023 год.

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